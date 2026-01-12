صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن الإضراب العام الذي كانت المنظمة قد أقرّته ليوم 21 جانفي الجاري “انتهى عملياً”.

وأوضح السالمي، في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” على هامش ترؤسه أشغال المؤتمر الجهوي 28 للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن هذا التطور يعود إلى تجاوز موعد إصدار برقية الإضراب، نتيجة الارتباك الحاصل بشأن موعد المؤتمر الاستثنائي للمنظمة، وما خلّفه ذلك من تأثير على استعداد الهياكل النقابية للاستحقاق.

وأضاف أن عدم تنفيذ الإضراب في التاريخ المعلن لا يعني استبعاده نهائياً، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تنظيمه في موعد لاحق، على أن يعود قرار تحديد تاريخ جديد إلى الهيئة الإدارية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



