صندوق الاستثمار من أجل التوظيف يطلق دعوة جديدة لتقديم المشاريع في تونس “التركيز على خلق فرص العمل وتنمية المهارات”

أطلق صندوق الاستثمار من أجل التوظيف دعوة جديدة لتقديم المشاريع في تونس. حيث سيمكن الصندوق الشركات الخاصة، وكذلك المؤسسات العامة والمنظمات غير الربحية، من التقدّم بطلب للحصول على منح تمويل مشترك. وللاستفادة من هذه المنح، يجب أن تساهم المشاريع الاستثمارية في خلق فرص عمل في القطاع الخاص في تونس.

وقد حدد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 1 جوان 2026. وتركّز هذه الدعوة على تقديم مقترحات مشاريع تهدف لخلق فرص العمل في سوق الشغل الوطني.

يدعم محور خلق فرص العمل الاستثمارات التي تهدف إلى توفير وظائف مستدامة في تونس، كما يساهم في إزالة العوائق أمام الاستثمار. ويشمل ذلك على وجه التحديد، إنشاء وحدات إنتاج، اقتناء المعدات، تطوير المهارات وتدريب اليد العاملة المرتبطة بالمشروع الاستثماري.

ويدعو صندوق الاستثمار من أجل التوظيف إلى تقديم المقترحات لفائدة 4 أصناف من المشاريع وهي:

1 مشاريع غير ربحية (دون تحقيق أي إيرادات):

تغطي الآلية ما يصل إلى 90٪ من تكاليف الاستثمار.

2 مشاريع غير ربحية (مع تحقيق إيرادات):

تغطي الآلية ما يصل إلى 75٪ من تكاليف الاستثمار.

3 مشاريع ربحية

تغطي الآلية ما يصل إلى 35٪ من تكاليف الاستثمار.

4 مشاريع ربحية

تغطي الآلية ما يصل إلى 25٪ من تكاليف الاستثمار.

تقدّم الآلية منحًا تتراوح قيمتها بين 800,000 و10 ملايين يورو لكل مشروع ضمن محور خلق فرص العمل. ولا يموّل صندوق الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) إلا المشاريع التي لم تبدأ بعد والتي ستقدّم آفاقًا معقولة للاستدامة التشغيلية والمالية. ويعد هذا تمويلًا مشتركًا للمشاريع، مع مساهمات ذاتية من قبل مقدمي الطلبات.

الجديد في سنة 2026 :

إلى جانب المنحة الخاصة بخلق فرص العمل، يمكن للمتقدمين طلب تمويل مشترك لإجراءات تدريبات بهدف تحسين جودة اليد العاملة المؤهلة، والموجهة بشكل أساسي لسوق العمل التونسي، مع آفاق إضافية لفرص العمل المحتملة في ألمانيا. بينما يظل محور «خلق فرص العمل» مفتوحًا لجميع القطاعات، حيث يركز هذا المحور على القطاعات التالية: القطاع الرئيسي والثانوي للبناء، الصناعة المعدنية والكهربائية، التعليم والشؤون الاجتماعية، تصنيع المواد الغذائية، النقل واللوجستية، تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الضيافة والفندقة والمطاعم.

و تشمل الأنشطة المؤهلة، على سبيل المثال، إنشاء وتجديد وتجهيز بنى تحتية للتدريب (المباني، الفصول الدراسية، الورشات)، بالإضافة إلى التدريب اللغوي أو تطوير المهارات التقنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وسيتم التعامل مع الملاحظات التي تتضمن هذا المحور بالأولوية خلال عملية التقييم.

إجراءات تقديم الطلبات:

يمكن تقديم طلبات المشاريع في تونس في الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 1 جوان 2026.

في المرحلة الأولى، سيقوم صندوق الاستثمار من أجل التوظيف IFE بعملية فرز أولي بناءً على مقترحات المشاريع المقدمة.

في المرحلة الثانية، سيتم دعوة المرشحين الذين تم اختيارهم مسبقًا لتقديم مقترحات مفصلة، والتي ستخضع بعد ذلك لتقييم معمّق. وسيتم عرض عقد المنحة على المرشحين الناجحين.

معايير الاختيار متوفرة على الموقع الإلكتروني:

invest-for-jobs.com/fr/centre-de-telechargement

يوفر صندوق الاستثمار من أجل التوظيف خدمة دعم (Helpdesk) للإجابة على الأسئلة المتعلقة بعملية التقديم على البريد الإلكتروني

[email protected]

ولأي استفسارات أخرى تتعلق بهذه الدعوة لتقديم المشاريع cfp-ife.2026@invest-for-

jobs.com

و سيتم تنظيم أربعة ندوات عبر الإنترنت باللغة الفرنسية خلال فترة الدعوة لتقديم المقترحات. كما سيحصل المرشحون على معلومات مفصلة حول أهداف هذا الصندوق، وشروط الأهلية، وخطوات وآليات المشاركة، بالإضافة إلى منصة التقديم.

ستُعقد الندوات في 1 أفريل، و22 أفريل، و6 ماي، و20 ماي 2026.

للحصول على رابط الندوة، يرجى مراسلة البريد التالي : [email protected]

أو زيارة موقعنا الإلكتروني:

invest-for-jobs.com/fr/appel-a-propositions-mars-avril-2026

لمزيد من المعلومات العامة حول الصندوق يمكن الدخول عبر الرابط التالي : invest-for-jobs.com/ife

يعد صندوق الاستثمار من أجل التوظيف آلية استثمارية أنشأها بنك التنمية الألماني KfW في إطار المبادرة الخاصة «التوظيف اللائق من أجل انتقال عادل» التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

للحصول على معلومات عامة يمكن زيارة الموقع التالي :

invest-for-jobs.com/fr/

