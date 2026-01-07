Français
صندوق الضمان الاجتماعي ينشر جداول اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص للثلاثية الرابعة لسنة 2025

نشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جداول تفصيلية تتضمن مبالغ اشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بـالعاملين لحسابهم الخاص، وذلك بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2025.

وأوضح الصندوق، في بلاغ نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن المبالغ المعلنة تهمّ الفنانين والمبدعين والمثقفين العاملين لحسابهم الخاص، إلى جانب جميع المهن الحرة بمختلف القطاعات.

وأضاف البلاغ أن الجداول المنشورة تشمل كذلك مبالغ اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة محدودي الدخل (32-2002)، بالإضافة إلى العملة التونسيين بالخارج، في إطار تسهيل النفاذ إلى المعلومة وضمان الشفافية في ما يتعلق بالالتزامات الاجتماعية.

وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يمكن للمعنيين خلاص الاشتراكات عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، من خلال الرابط التالي:
https://tns.cnss.tn/TnsNet

 

