صندوق النقد الدولي: الوقت لا يزال مبكرا للغاية لتقييم التأثير الاقتصادي للحرب على المنطقة والاقتصاد العالمي

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان بشأن منطقة الشرق الأوسط أنه يتابع عن كثب التطورات في المنطقة. وحتى هذه الآونة، لاحظ صندوق النقد الدولي اضطرابات في النشاط التجاري والاقتصادي، وطفرات في أسعار الطاقة، وتقلبا في الأسواق المالية.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن الموقف يظل على درجة عالية من التقلب ويزيد من حالة عدم اليقين القائمة في البيئة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الوقت لا يزال الوقت مبكرا للغاية لتقييم التأثير الاقتصادي على المنطقة والاقتصاد العالمي. وسيعتمد ذلك التأثير على نطاق الصراع وعلى مدته.

وسوف يقدم الصندوق تقييما شاملا في عدد ا فريل من تقريره عن “آفاق الاقتصاد العالمي”.

