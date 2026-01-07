صندوق النهوض بالصادرات في صلب الإصلاحات: نحو دعم أقوى للصادرات وتعزيز تنافسية المنتوج التونسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انعقدت مساء يوم الاثنين 5 جانفي 2026 جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خُصّصت لبحث تطوير مجالات تدخل صندوق النهوض بالصادرات، وذلك بحضور رئيسة الديوان وعدد من مسؤولي المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.

وفي مستهل الجلسة، استعرض الوزير الدور المحوري الذي يضطلع به الصندوق في مساندة المؤسسات المصدّرة، من خلال توفير آليات دعم مالي ولوجستي تشمل دعم كلفة النقل، والدعم المباشر، والعمليات الترويجية بالأسواق الخارجية، إضافة إلى الدعم المؤسساتي الموجّه للمصدرين.

وأكد سمير عبيد أن صندوق النهوض بالصادرات يُعدّ من أهم الأدوات الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لدفع نسق التصدير، وتحسين القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية، إلى جانب الإسهام في الترويج للعلامة التونسية في الأسواق التقليدية واستكشاف أسواق جديدة وواعدة، خاصة في الوجهات البعيدة.

