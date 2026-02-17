Français
صهريج محروقات يخفي بضائع مهربة بقيمة 1.5 مليون دينار… إحباط عملية تهريب بسيدي بوزيد

في عملية نوعية تندرج ضمن مجهودات مكافحة التهريب، تمكنت مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد، يوم 17 فيفري 2026، من حجز كميات هامة من البضائع المهربة داخل صهريج مخصص لنقل المحروقات.

وجاءت العملية إثر دورية لمراقبة الجولان بإحدى المفترقات بالجهة، حيث تم إيقاف شاحنة ثقيلة تحمل ترقيمًا منجميًا تونسيًا ومجهزة بصهريج. وبإخضاع الصهريج للتفتيش الدقيق، تم العثور داخله على شحنة متنوعة من السلع المهربة.

وتضمنت المحجوزات ملابس جاهزة وأحذية رياضية وسجائر إلكترونية ومصوغًا مزيّفًا إلى جانب كماليات هواتف جوالة، وقدّرت القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 1.5 مليون دينار.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض، فيما أذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها، بالاحتفاظ بسائق الشاحنة ومواصلة الأبحاث للكشف عن ملابسات العملية والأطراف المحتملة المتورطة فيها.

