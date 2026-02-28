صواريخ إيرانية باليستية تضرب قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استهدفت صواريخ إيرانية باليستية اليوم السبت قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية الإماراتية إنها تتابع عن كثب التطورات الإقليمية في المنطقة، مؤكدة أنها على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.

و شددت الوزارة في بيان لها على أن أولويتها هي الحفاظ على أمن و سلامة المواطنين و المقيمين و الزائرين في الدولة، مهيبة بالمواطنين استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة و تجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

و تدعو الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها.

