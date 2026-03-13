صيام كبار السن في رمضان: نصائح ضرورية لتجنب المضاعفات [فيديو]

يحتل كبار السن مكانة خاصة على موائد الإفطار خلال شهر رمضان، فهم الآباء والأجداد الذين نحرص على راحتهم وصحتهم. ومع الصيام لساعات طويلة، يصبح من الضروري الانتباه إلى النظام الغذائي والترطيب لضمان صيام صحي وآمن.

وفي هذا السياق، قدمت أخصائية التغذية غالية العطواني في تصريح لـتونس الرقمية مجموعة من النصائح العملية لمساعدة العائلات على مرافقة كبار السن خلال شهر رمضان، الذين يسمح لهم الطبيب بالصيام.

نصائح لوجبة السحور

تنصح الاختصاصية بـ تأخير السحور قدر الإمكان لتقليل مدة الصيام خلال النهار.

كما يُفضل اختيار وجبات صحية ومتوازنة توفر الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية، مثل:

الدرع مع الياغورت والفواكه الطازجة

الخبز الكامل مع الجبن أو الريكوتا والفواكه

وتهدف هذه الأطعمة إلى توفير الألياف والبروتين والطاقة المستدامة مع الحفاظ على ترطيب الجسم.

نصائح للإفطار

تنصح الاختصاصية ببدء الإفطار بشكل تدريجي:

تمر وماء في البداية

أخذ استراحة قصيرة قبل مواصلة الأكل

بعد ذلك يمكن تناول الحساء .

أما الوجبة الرئيسية فيُفضل أن تكون متوازنة وتشمل:

خضر وفواكه للحصول على الألياف

نشويات مثل الأرز أو المعكرونة

بروتينات مثل اللحوم الحمراء أو الدواجن

وجبات خفيفة صحية

يمكن اختيار وجبات خفيفة مفيدة مثل:

ياغورت مع كعك منزلي خفيف

ياغورت مع فواكه جافة

كأس حليب مع فواكه طازجة

الترطيب والاحتياطات الصحية

من المهم أن يحرص كبار السن على شرب الماء بانتظام بين الإفطار والسحور.

كما يُنصح بـ:

التقليل من الشاي والقهوة لتجنب الجفاف

الحد من الحلويات واستبدالها بخيارات صحية

تجنب الأطعمة المقلية أو المالحة

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن تعويض الملح باستعمال الليمون أو الأعشاب أو إكليل الجبل.

كما يُنصح بمراجعة الطبيب في حال الشعور بالتعب الشديد أو ظهور أعراض غير معتادة.

