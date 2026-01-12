Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

ضبابية القرارات تشلّ موسم الزيتون: نداء استغاثة من الفلاحين إلى رئاسة الجمهورية [فيديو]

أفاد اليوم الإثنين، 12 جانفي 2026، رئيس النّقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي، في تصريح لتونس الرّقمية أنّه فيما يتعلّق بموسم الزّياتين الحالي لا تزال نسبة تقدم موسم الجني تتراوح ما بين الـ 40 و 45 %، و هذا على خلفية وجود تردّد كبير من قبل الفلاحين لعدم وضوح الرؤية.

و اضاف الضاوي أنّه توجد ضبابية في القرارات، خاصة و أنّ تلك التي أصدرتها الدّولة لم يتمّ تنفيذها إذ أنّه في مرحلة أولى تمّ اقرار تسعيرة 10 دينارات لسعر زيت الزيتون على مستوى المعاصر و في مرحلة ثانية تمّ اقرار تسعيرة 10.200 مليم و هي نفس التسعيرة التي تمّ إقرارها في مرحلة ثالثة، و لكن هذا القرار لم ينفّذ و بقي سعر زيت الزيتون على مستوى المعاصر في حدود 8.500 مليم و 9000 مليم، مشدّدا على أنّ هذا الأمر في حدّ ذاته معضلة.

و اكّد المتحدّث أنّ هذه العوامل التي تمّ ذكرها هي السبب الرّئيس في تأخّر موسم الجني الذّي سينعكس سلبا على الجودة و على صابة السنة القادمة و على أشجار الزيتون، الامر الذي استدعى اطلاق صيحة فزع لرئاسة الجمهورية، و ذلك لوجود توصيات متعدّدة بهدف الاحاطة بالمنتجين و الفلاحين و لكنها بقيت قرارات لم تطبق على أرض الواقع، وفق قوله.

و تابع رئيس نقابة الفلاحين القول إنّ اطلاق صيحة الفزع جاء على اعتبار أنّ رئاسة الجمهورية قامت بالتوصية في عديد المناسبات و تمّ اتخاذ القرار من قبل الحكومة و لكن القرار لم يتمّ تطبيقه، الامر الذّي أدى في بعض الحالات إلى نشوب خلافات بين المنتجين واصحاب المعاصر، و كلّ هذا دائما على حساب موسم الجني و على حساب الصابة خاصة، بالاضافة إلى أنّ هذا الامر أدى إلى حالة تردّد و التردد قاتل في كلّ الحالات وفق تعبيره.

و شدّد الضّاوي على أنّ وضعيّة الفلاحة بشكل عام تعاني من عديد المشاكل في عدّة قطاعات مختلفة و في كلّ موسم صابة توجد عديد المشاكل و ذلك أساسا يعود لعدم الاستعداد بالشّكل المناسب و عدم وجود خطط استباقية لاستيعاب خيرات البلاد، و بقيت تقريبا مجمل الحلول ترقيعية، وفق قوله.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

574
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

463
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة
370
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
330
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
298
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
295
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
277
اقتصاد وأعمال

تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025
273
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
269
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
261
الأخبار

نيجيريا تٌقصي الجزائر و تصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى