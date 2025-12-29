ضباب صباحي وطقس متقلّب مع أمطار متفرقة شمالًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتميّز الطقس بظهور ضباب محلي في الصباح، ثم يكون مغيمًا جزئيًا بأغلب الجهات خلال بقية النهار. وخلال ساعات الليل، تتكاثف السحب تدريجيًا خاصةً في مناطق أقصى الشمال، مع نزول أمطار متفرقة.

تهبّ الرياح من القطاع الغربي وتكون ضعيفة فمعتدلة، في حين يكون البحر متموّجًا إلى قليل الاضطراب.

أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح عمومًا بين 13 و18 درجة، وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية، مما يضفي إحساسًا ببرودة نسبية خاصة في الصباح.

