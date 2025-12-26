ضربات أمريكية ضدّ ‘داعش’ في نيجيريا بأمر من ترامب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن قوات بلاده نفذت ضربات عدة قوية ودامية ضد من أسماهم “حثالة الإرهابيين” في شمال غرب نيجيريا، متوعدا بشن مزيد من الضربات “إذا استمر المسلحون في قتل المسيحيين”.

وأعلنت ”القيادة الأمريكية في إفريقيا” (أفريكوم) أنها نفذت غارات جوية في ولاية سوكوتو، التي تحد النيجر من الشمال، “بالتنسيق مع السلطات النيجيرية”، وأفاد بيان صحفي صادر عن القيادة بأن التقييم الأولي يشير إلى مقتل “عدد من إرهابيي داعش في المعسكرات”.

وفي بيان آخر نُشر على منصة إكس (تويتر سابقا)، الخميس، والذي حُذف لاحقًا، ذكرت القيادة الأمريكية في أفريقيا أنها نفذت الهجوم بناءً على طلب السلطات النيجيرية.

وفي منشور منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إنه “ممتن لدعم وتعاون الحكومة النيجيرية”.

وماتزال التفاصيل تتكشف بشأن هذه الضربة، التي جاءت بعد أن هدد ترامب بتعليق المساعدات المقدمة لنيجيريا بسبب العنف ضد المسيحيين، بل ودعا وزير دفاعه إلى “الاستعداد لاتخاذ إجراءات محتملة” ضدها في نوفمبر الماضي.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”، مساء الخميس: “لقد حذرتُ هؤلاء الإرهابيين سابقًا من أنه إذا لم يتوقفوا عن ذبح المسيحيين، فسيدفعون ثمنًا باهظًا، وهذا ما حدث الليلة. نفذت وزارة الدفاع الأمريكية ضربات دقيقة للغاية، كما لا تستطيع أي دولة أخرى القيام بذلك سوى الولايات المتحدة”.

وكان ترامب قد اتهم نيجيريا بانتهاك الحرية الدينية، زاعمًا أن “المسيحية تواجه تهديدًا وجوديًا في نيجيريا”، وصنّف البلاد على أنها “دولة مثيرة للقلق بشكل خاص” بموجب قانون الحرية الدينية الدولية، ويشير هذا التصنيف إلى أن إدارته وجدت أن نيجيريا انخرطت في انتهاكات منهجية ومستمرة وفادحة للحرية الدينية، أو تغاضت عنها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



