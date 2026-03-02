ضربة رقابية قوية في رمضان: 108 طن من الأغذية الفاسدة خارج الأسواق و غلق 20 نقطة بيع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان في تونس تكثيفًا لعمليات المراقبة الصحية على المواد الغذائية، حيث أسفرت الحملات التي نفذتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز كميات هامة من المنتجات غير المطابقة لشروط السلامة، إلى جانب اتخاذ قرارات غلق فورية في حق عدد من المحلات المفتوحة للعموم.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر مساء الأحد، أنها أنجزت 4530 عملية تفقد رسمية منذ بداية شهر رمضان، بمعدل يومي بلغ 95 فريق مراقبة ميدانية. وشملت هذه الحملات 3971 مؤسسة تنشط في مجال الصناعات والأنشطة الغذائية بمختلف ولايات الجمهورية.

وأسفرت التدخلات عن تحرير 134 محضر بحث في مخالفات تتعلق بسلامة وجودة المنتجات المعروضة، إضافة إلى توجيه 315 تنبيهًا كتابيًا للمخالفين، مع اتخاذ قرار غلق 20 محلًا لا تستجيب للشروط الصحية المعتمدة.

المصدر: وات

