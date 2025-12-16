ضربة موجعة للمنتخب السينغالي قبل خمسة أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025

سيُحرم المنتخب السنغالي من خدمات اللاعب إيلاي كامارا خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

و قد أكدت الجامعة السنغالية لكرة القدم هذه المعلومة بشكل رسمي.

و يبلغ لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 22 عامًا والمنحدر من مدينة بوهيدن، تعرضه لإصابة خلال مباراة في الدوري البلجيكي جمعت نادي أندرلخت بـسانت تروند، والتي أُقيمت يوم السبت 13 ديسمبر 2025. وبعد تعرضه لإصابة عضلية، لم يتمكن اللاعب من مواصلة التحضيرات مع «أسود التيرانغا».

و في بيان نُشر هذا الثلاثاء، قدّمت الجامعة السنغالية لكرة القدم توضيحات بشأن طبيعة الإصابة.

و جاء في البيان، على وجه الخصوص :

تُعلم الجامعة السنغالية لكرة القدم الرأي العام أن اللاعب إيلاي كامارا تعرّض لإصابة مع فريقه يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، خلال المباراة التي جمعت أندرلخت بسانت تروند. و قد أظهرت صور الرنين المغناطيسي (IRM)، التي أُجريت اليوم في داكار، وجود إصابة عضلية من الدرجة الثانية على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيمن. وبناءً عليه، تقرر رسميًا غياب اللاعب عن نهائيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. و تتمنى الجامعة السنغالية لكرة القدم للاعب الشفاء العاجل.

و بذلك، سيغيب إيلاي كامارا، اللاعب السابق لنادي ستاندار دو لييج، عن موعد قاري بارز مع المنتخب السنغالي، قبل أيام قليلة فقط من انطلاق المنافسة الإفريقية.