الأخبار

ضربة موجهة لإنتر ميلان قبل خوض السوبر الإيطالي

تلقى كريستيان كيفو، المدير الفني لإنتر ميلان، ضربتين موجعتين خلال مواجهة ليفربول، مساء الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، لحساب الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

فبعد مرور 10 دقائق من بداية اللقاء، تعرض التركي هاكان تشالهانوغلو، نجم وسط إنتر، لإصابة لم يستطع إكمال اللقاء على إثرها، تلاها إصابة أخرى للمدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي بعد نصف ساعة.

و اضطر كيفو لإجراء تبديليين اضطراريين بخروج اللاعبيّن، و الدفع ببيوتر زيلينسكي و يان بيسيك بدلا منهما.

و بحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن تشالهانوغلو عانى من تقلص في عضلة الفخذ اليمنى، أما أتشيربي فعانى من شد في عضلة الفخذ.

و أضافت الشبكة أن الثنائي سيجري فحوصات طبية في الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى الإصابة و مدة الغياب المحتملة.

و باتت مشاركة الثنائي في المباراة المقبلة أمام جنوى بالدوري الإيطالي تحت تهديد كبير.

كما يواجه اللاعبان خطر الغياب أيضا عن منافسات بطولة السوبر الإيطالي الذي سينطلق في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري في السعودية.

