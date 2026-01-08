ضغط الفائض النفطي يؤثر على سوق الطاقة العالمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها بعد إعلان الولايات المتحدة عن استلام 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في صناعة النفط الفنزويلية وتقليل اعتماد فنزويلا على شركاء تقليديين مثل الصين وروسيا وإيران وكوبا.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكمية المستلمة ستُباع، على أن تعود عوائدها بالنفع على الولايات المتحدة وفنزويلا معًا.

وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 1.7% ليقترب من 60 دولارًا للبرميل، بينما تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 56 دولارًا للبرميل .وأفاد خبراء الطاقة بأن هذه الخطوة تساهم في تقليل المخاطر المتعلقة باضطرار فنزويلا إلى خفض الإنتاج بسبب قيود التخزين، مما يخفف القلق بشأن تعطّل الإمدادات العالمية.

وتشكل صادرات النفط الفنزويلي الحالية نحو 1% فقط من الإمدادات العالمية بعد تراجعها بشكل كبير خلال العقدين الماضيين.

وفي هذا الإطار، تواصل شركة شيفرون الأميركية عمليات التحميل من فنزويلا بموجب إذن خاص، لنقل الخام إلى مصافيها في الولايات المتحدة، بما في ذلك فاليرو إنرجي، وفيليبس 66، وماراثون بتروليوم. ويتوقع أن تعقد شركات كبرى مثل ترافيغورا محادثات مع الحكومة الأمريكية بشأن استئناف شراء النفط الفنزويلي، بالتزامن مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة خلال الأسبوع الجاري، بهدف ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لإحياء صناعة النفط الفنزويلية.

وتعكس هذه التطورات تغير ديناميكيات السوق العالمية للطاقة، حيث يواجه القطاع النفطي فائضًا في المعروض العالمي، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتعزيز مكانتها الاستراتيجية في أسواق الطاقة وتقليل النفوذ الإقليمي للدول المنافسة.

يشار الى ان آفاق سوق الطاقة لعام 2026 تُظهر مزيجًا من وفرة المعروض في النفط، مع توقعات بفائض كبير وضغط على الأسعار، وتحول نحو الطاقة المتجددة مدفوعًا بالطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة في آسيا والولايات المتحدة، ولكن مع تباطؤ نمو مشاريع الطاقة الشمسية. ويبقى التوازن بين العرض والطلب، خاصة دور أوبك+ وتدخلات الصين، محركاً رئيسياً لأسعار النفط، بينما تتجه المعادن اللازمة للتحول الأخضر نحو طفرة مطلوبة.

وتتوقع وكالات الطاقة الدولية أن يشهد هذا العام فائضًا في معروض النفط، نتيجة لزيادة الإنتاج من خارج مجموعة أوبك+، مما يضغط على الأسعار. كما يتوقع المحللون أن تتراوح أسعار النفط حول مستويات 50 إلى 70 دولارًا للبرميل، وقد تشهد تراجعاً مقارنة بـ 2025، مع تدخلات محتملة من أوبك+ لتعديل السياسات. ويعتمد استقرار السوق على قدرة أوبك+ على موازنة الزيادات في الإنتاج مع نمو الطلب، وتدخل الصين باستخدام مخزوناتها.

