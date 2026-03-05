Français
Anglais
العربية
الأخبار

طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لنكولن”

وفق وكالة تسنيم استهدفت طائرات مسيّرة إيرانية حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أعلن أن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن، التي اقتربت لمسافة 340 كيلومتراً من الحدود البحرية لإيران في بحر عمان بهدف السيطرة على مضيق هرمز، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة تابعة للبحرية الإيرانية للحرس الثوري.
وأضاف أن الحاملة انسحبت بسرعة برفقة مدمراتها المرافقة، وقد ابتعدت حتى الآن أكثر من ألف كيلومتر عن منطقة الهجوم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

347
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

334
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
324
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
294
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
292
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
285
الأخبار

خبر سار للجالية التونسية بفرنسا: استخراج الوثائق القنصلية فوريًا من ليل
278
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
268
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
265
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
257
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى