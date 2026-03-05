طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لنكولن”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفق وكالة تسنيم استهدفت طائرات مسيّرة إيرانية حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أعلن أن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن، التي اقتربت لمسافة 340 كيلومتراً من الحدود البحرية لإيران في بحر عمان بهدف السيطرة على مضيق هرمز، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة تابعة للبحرية الإيرانية للحرس الثوري.

وأضاف أن الحاملة انسحبت بسرعة برفقة مدمراتها المرافقة، وقد ابتعدت حتى الآن أكثر من ألف كيلومتر عن منطقة الهجوم.

