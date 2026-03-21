طائرة مسيرة تستهدف مقر المخابرات العراقية

أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت 21 مارس 2026 باستهداف مقر جهاز المخابرات الوطني في منطقة المنصور في بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن قوله “استهداف مقر جهاز المخابرات الوطني في منطقة المنصور في بغداد”.

كما ذكرت وكالة رويترز أن طائرة مسيرة استهدفت مقر المخابرات العراقية في بغداد.

وكشف مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن هجوما بالطيران المسيّر وقع صباح السبت، على حيّ سكني في وسط بغداد.

وقال المسؤول إن “المسيّرة الأولى كانت مسيّرة استطلاع سقطت في نادي الصيد”، وهو ناد اجتماعي راق يقع في منطقة المنصور في وسط العاصمة العراقية، فيما “نفّذت المسيّرة الثانية الهجوم على مبنى اتصالات” لمؤسسة أمنية عراقية تتعاون مع مستشارين أمريكيين متواجدين في العراق في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وكان شهود عيان أفادوا بسماع دوي انفجار في محيط معرض بغداد الدولي بحي المنصور في بغداد، مما خلف سحبا من الدخان الأسود، كما شوهدت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تهرع إلى مكان الانفجار.

