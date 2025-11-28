طاقات متجددة : قفزة عالمية للاستثمار في التحول الطاقي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، بأن الاستثمارات العالمية في مجال تحول الطاقة بلغت رقما قياسيا جديدا قدره 2.4 تريليون دولار أمريكي خلال سنة 2024، بزيادة نسبتها 20 بالمائة عن متوسط المستويات السنوية لعامي 2022 و2023.

وأكد تقرير صادر عن الوكالة بعنوان “المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025″، توجيه حوالي ثلث هذه الاستثمارات إلى تقنيات الطاقة المتجددة، مما رفع استثمارات الطاقة المتجددة إلى 807 مليارات دولار أمريكي.

وأشار إلى أنه على الرغم من هذا الإنجاز، تباطأ النمو السنوي للطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث زادت الاستثمارات السنوية بنسبة 7.3 بالمائة في عام 2024، مقابل 32 بالمائة في العام السابق، وذلك وفقا للتقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” ومبادرة سياسة المناخ.

وأظهرت النتائج الرئيسية، أن 96 بالمائة من استثمارات الطاقة المتجددة ذهبت إلى قطاع الطاقة، مواصلة اتجاها طويل الأمد، وبلغ الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية الكهروضوئية رقما قياسيا بلغ 554 مليار دولار أمريكي في سنة 2024، بزيادة قدرها 49 بالمائة.

كما تضمنت النتائج تجاوز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين البطاريات حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري خلال عام 2024 على الرغم من ارتفاع الإنفاق على الوقود الأحفوري، ونما الاستثمار في تقنيات التحول نحو الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، لكن تركز 90 بالمئة منه في الاقتصادات المتقدمة والصين.

وفي هذ الصدد، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام “آيرينا”، إن الاستثمارات في مجال تحول الطاقة تستمر في النمو، ولكن ليس بالوتيرة اللازمة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورغم تنامي تمويل الطاقة المتجددة بشكل كبير، إلا أنه مازال يتركز بشكل كبير في الاقتصادات الأكثر تقدما.

ويبرز تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الاقتصادات المتقدمة والكبرى يمكنها الاعتماد على الموارد المالية المحلية لتمويل التحول في مجال الطاقة. وفي المقابل، تعتمد البلدان ذات الدخل المنخفض على الدعم الخارجي بسبب ضعف أسواقها المالية، ومحدودية القدرة المالية، وارتفاع تكاليف رأس المال، والأوضاع الهشة الناجمة عن الديون، من بين أمور أخرى.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



