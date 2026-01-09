طبرقة تفتح نافذة عالمية لزيت الزيتون التونسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انتظم بمدينة طبرقة حدث ترويجي متميّز لتذوّق زيت الزيتون التونسي، وذلك بمشاركة واسعة لمختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي.

و أفادت وزارة الفلاحة أن هذه التظاهرة شهدت مشاركة أربع مجامع للتنمية الفلاحية، وشركة تعاونية للخدمات الفلاحية، إضافة إلى ثلاث معاصر زيت زيتون، حيث تم عرض وتقديم منتوجات عالية الجودة تعكس ثراء وتنوّع زيت الزيتون التونسي، ولا سيما المنتج بالجهة.

وتميّز الحدث بحضور فرق كرة قدم أوروبية تجري تربصات رياضية بطبرقة، ما أضفى بعدًا دوليًا وترويجيًا هامًا على التظاهرة، وأسهم في التعريف بزيت الزيتون التونسي لدى ضيوف أجانب يمثلون فرصة حقيقية للتعريف بالمنتوج الوطني وفتح آفاق جديدة للترويج في الأسواق الخارجية.

وقد اطّلع الحاضرون على مختلف مراحل إنتاج زيت الزيتون، من الجني إلى العصر، مع تقديم عروض حول الخصائص الغذائية والصحية للزيت البكر الممتاز، إضافة إلى تنظيم حصص تذوّق مكّنت الضيوف من اكتشاف النكهات المميّزة وجودة المنتوج التونسي.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار تثمين المنتوجات الفلاحية المحلية وربطها بالسياحة الرياضية والبيئية، بما يعزّز إشعاع الجهة ويدعم الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تكريس صورة زيت الزيتون التونسي كمنتوج طبيعي عالي الجودة يحظى بتقدير متزايد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد عبّر المشاركون عن ارتياحهم لنجاح هذه المبادرة، مؤكدين أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الفلاحة، السياحة، والرياضة، وتسهم في دعم الفلاحين والمنتجين وتعزيز تموقع زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية.

