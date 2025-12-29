Français
Anglais
العربية
الأخبار

طبرقة سُجّلت أعلى كميات الأمطار خلال خريف 2025

وفقًا للنشرة المناخية الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والخاصة بأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025، تميّز خريف 2025 بتواتر نسبي للاضطرابات الجوية، أثّرت أساسًا في بعض مناطق شمال تونس.

وأوضح المعهد أنّه «رغم هذه النشاطات الاضطرابية، ظلّت الكميات الجملية للأمطار المسجّلة بالمحطات الرئيسية دون المعدلات المناخية المعتادة بصفة عامة».

وأضاف المصدر ذاته أنّ المجموع الجملي للأمطار خلال الموسم بلغ 1724.1 ملم، مقابل معدل مرجعي في حدود 2952.5 ملم.

وعلى المستوى الوطني، سجّل موسم الخريف عجزًا مطريًا بنحو 40%. وسُجّلت أعلى كميات الأمطار في مناطق الشمال، ولا سيما في طبرقة (484.2 ملم)، تليها بنزرت (171.3 ملم)، ثم باجة (132.2 ملم) وجندوبة (121.5 ملم).

وبحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، تُعدّ محطة طبرقة الوحيدة التي سجّلت فائضًا مطريًا هامًا، إذ بلغ مجموع الأمطار الموسمية بها نحو 135.9% من المعدل الطبيعي.

أما في بقية أنحاء البلاد، فقد اتّسم الموسم بـعجز مطري عام، قُدّر بنحو 30% في مناطق الشمال، وبلغ قرابة 60% في مناطق الوسط والجنوب.

تعليقات

