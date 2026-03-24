طبرقة على موعد مع الجمال: معرض للورود والأزهار لتعزيز السياحة و التنمية المحلية

تنظم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي الدورة الأولى لمعرض الورود والأزهار، أيام 26 و27 و28 مارس 2026، بالمدرسة الابتدائية ببوترفس من معتمدية طبرقة، لدعم المبادرات المحلية وتشجيع الاستثمار في قطاع النباتات.

وأوضحت الغرفة، وفق بلاغ صادر عنها، أن المعرض يخصص مساحات لعرض مختلف أنواع الورود ونباتات الزينة والمشاتل، إلى جانب تقديم مجموعة من المنتجات المحلية الخاصة بالجهة.

وأضافت ذات المصادر أن هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز مكانة إقليم الشمال الغربي كوجهة بيئية وسياحية، من خلال تثمين الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمجال البيئي.

