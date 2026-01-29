طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل الأشغال الميدانية بمعتمدية طبرقة بوتيرة مكثفة، بمشاركة الحماية المدنية و بلدية طبرقة الجديدة و بلدية طبرقة المدينة ، إلى جانب مصالح التجهيز و دائرة الغابات بعين دراهم ، وذلك على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي تسببت في سقوط عدد من الأشجار وإغلاق بعض الطرقات والمسالك والأنهُج.

وتركّزت التدخلات أساسًا على قصّ وإزالة الأشجار المتساقطة التي أعاقت حركة المرور وهددت سلامة المواطنين، مع العمل على إعادة فتح الطرقات في أقرب الآجال وتأمين الفضاءات المتضررة.

وأكدت المصالح المتدخلة أنّ العمل ما زال متواصلًا إلى حين استكمال رفع كل العراقيل وضمان عودة الوضع إلى طبيعته، داعية المواطنين إلى توخّي الحذر وتجنّب التنقّل قرب المناطق المتضررة إلى حين انتهاء الأشغال.

