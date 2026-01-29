Français
طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية

تتواصل الأشغال الميدانية بمعتمدية طبرقة بوتيرة مكثفة، بمشاركة الحماية المدنية وبلدية طبرقة الجديدة وبلدية طبرقة المدينة، إلى جانب مصالح التجهيز ودائرة الغابات بعين دراهم، وذلك على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي تسببت في سقوط عدد من الأشجار وإغلاق بعض الطرقات والمسالك والأنهُج.

وتركّزت التدخلات أساسًا على قصّ وإزالة الأشجار المتساقطة التي أعاقت حركة المرور وهددت سلامة المواطنين، مع العمل على إعادة فتح الطرقات في أقرب الآجال وتأمين الفضاءات المتضررة.

وأكدت المصالح المتدخلة أنّ العمل ما زال متواصلًا إلى حين استكمال رفع كل العراقيل وضمان عودة الوضع إلى طبيعته، داعية المواطنين إلى توخّي الحذر وتجنّب التنقّل قرب المناطق المتضررة إلى حين انتهاء الأشغال.

 

