أخر الأخبار

طبلبة : العثور على جثة أحد البحارة المفقودين..وهذه وضعية البحار الناجي (فيديو)

أكّد عضو المجلس المحلي بطبلبة من ولاية المنستير، فوزي جمعة، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” العثور على جثة أحد البحّارة المفقودين، بعد أيام من انقطاع الاتصال بهم في عرض البحر.

وأوضح جمعة أنّ عمليات البحث انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بمشاركة الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية، إضافة إلى عدد من البحّارة، في محاولة للعثور على بقية البحّارة المفقودين.

وفي ما يتعلّق بالبحّار الناجي، أفاد جمعة أنّه يقيم حاليًا بالمستشفى الجهوي بالمنستير، وأن حالته الصحية مستقرة، واصفًا نجاته بـ«المعجزة الحقيقية»، حيث قال:

« نجاته تُعدّ معجزة فعلًا… حتى أمهر السباحين كان من الصعب عليهم النجاة في مثل تلك الظروف… العناية الإلهية أنقذته، ونأمل أن يتلطّف الله بالبحّارة المفقودين الآخرين ويتم العثور عليهم أحياء ».

يُذكر أنّ الاتصال فُقد بأربعة بحّارة من عائلة واحدة ينحدرون من جهة طبلبة بولاية المنستير، بعد أن خرجوا على متن مركبهم يوم الإثنين الماضي، وكان من المنتظر أن يعودوا إلى الميناء صباح الثلاثاء.

في المقابل، تمكّن البحّار الخامس من النجاة بعد أن وصل سباحة إلى جزيرة قوريا.

 

 

أخر الأخبار

الأخبار

الأخبار

الأخبار

الأخبار

الأخبار

الأخبار

الأخبار

أخر الأخبار

الأخبار

