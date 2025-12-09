طرابلس تستعيد ذاكرتها: المتحف الوطني الليبي يفتح أبوابه بعد 14 عامًا من الإغلاق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستعدّ العاصمة طرابلس لاحتضان حدث ثقافي استثنائي يوم 12 ديسمبر الجاري، يتمثّل في إعادة افتتاح المتحف الوطني الليبي بعد إغلاق دام نحو أربعة عشر عامًا، ليعود بذلك أحد أهمّ الصروح الثقافية في البلاد إلى الواجهة من جديد، في محطة ينتظرها ملايين الليبيين بشوق كبير.

ويفتتح المتحف بحلّة جديدة عقب استكمال أعمال ترميم وتطوير شملت تحديث منظومة العرض المتحفي وتحسين البنية التحتية للقاعات وتجهيز وسائل عرض حديثة، بمساهمة خبرات وكفاءات وطنية من مختلف مناطق ليبيا، عملت على تهيئة المتحف بما يواكب أرقى المعايير الدولية وبهدف تعزيز حضور ليبيا على خارطة التراث العالمي.

رعاية حكومية وإرادة لإحياء المؤسسات الثقافية

وتؤكد حكومة الوحدة الوطنية التي رعت هذا المشروع أن الافتتاح يأتي في إطار رؤية شاملة لحماية الذاكرة الوطنية الليبية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الثقافية والمواقع الأثرية التي تمثّل جذور الهوية الليبية عبر التاريخ، إلى جانب توفير فضاء آمن لحفظ الموروث الحضاري.

كنوز أثرية نادرة

وسيحتضن المتحف مقتنيات أثرية ذات قيمة كبرى، من بينها مومياء “وان موهيجاج” التي تعدّ أقدم مومياء في أفريقيا، ومومياء الجغبوب التي يتجاوز عمرها 1800 عام، فضلًا عن معروضات من عصور ما قبل التاريخ وحقب الحضارات الإغريقية والرومانية والبيزنطية، إضافة إلى لوحات فسيفسائية شهيرة مثل “الفصول الأربعة”.

كما خصّص المتحف جناحًا للقطع المستردّة من الخارج، وأقسامًا تعرّف بالقبائل الليبية القديمة والحضارة الإسلامية والتراث الشعبي والحياة التقليدية، إلى جانب قاعات مُهيّأة لتوثيق سير المجاهدين والشخصيات الوطنية. ويضمّ المتحف أيضًا فضاءات تفاعلية تعتمد أحدث التقنيات الرقمية لاستكشاف التنوع الطبيعي للصحراء الليبية.

مكسب ثقافي وسياحي للعاصمة

يمثّل هذا الحدث خطوة بارزة لتعزيز الاستقرار في طرابلس، وتسليط الضوء على الإرث التاريخي والثقافي لليبيا، ودعم عودة النشاط السياحي وإنعاش الاقتصاد الثقافي بعد سنوات من التحديات.

افتتاح احتفالي بحضور شخصيات بارزة

وسيتخلّل حفل الافتتاح عرض موسيقي ضخم تؤدّيه “أوركسترا السينما الإيطالية”، إلى جانب عروض فنية وبصرية تروي تاريخ ليبيا العريق، وذلك بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ومسؤولين رفيعي المستوى وسفراء وشخصيات دبلوماسية وثقافية من داخل ليبيا وخارجها.

ضمن فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية 2025”

ويأتي افتتاح المتحف الوطني ضمن فعاليات الدورة الخامسة لـ“أيام طرابلس الإعلامية”، أحد أبرز التظاهرات الإعلامية في ليبيا، والتي تجمع نخبة من الكفاءات الإعلامية وصنّاع المحتوى لمناقشة تطوّر المشهد الإعلامي واستشراف آفاقه المستقبلية عربياً وليبياً.

