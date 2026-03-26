طفل من كل ستة خارج المدرسة عالميًا: اليونسكو تدق ناقوس الخطر

يشهد قطاع التعليم عالميًا تراجعًا مقلقًا، حيث كشف تقرير حديث لمنظمة اليونسكو صدر يوم 25 مارس 2026 أن نحو 273 مليون طفل ومراهق وشاب كانوا خارج المنظومة التعليمية سنة 2024، أي ما يعادل حوالي 17% من الفئة العمرية المعنية بالدراسة.

وتبرز هذه الأرقام حجم التحدي، إذ إن طفلًا واحدًا من كل ستة في سن التمدرس لا يزال خارج المدارس، في حين لا يتمكن سوى ثلثي التلاميذ من إتمام التعليم الثانوي.

وأشار التقرير، الذي يُعدّ أول إصدار ضمن سلسلة “العد التنازلي نحو 2030″، إلى أن التقدم الذي تحقق بين سنتي 2000 و2015 قد شهد تباطؤًا ملحوظًا، مع تسجيل ارتفاع مستمر في عدد غير المتمدرسين للسنة السابعة على التوالي، بنسبة بلغت 3% منذ 2015.

وأكدت اليونسكو أن هذا التراجع يبرز بشكل خاص في إفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة النمو الديمغرافي المتسارع، إلى جانب تأثير النزاعات والأزمات التي تعيق فرص الالتحاق بالتعليم.

