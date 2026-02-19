طقس أوّل أيّام شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتميز طقس اليوم الخميس، 19 فيفري 2026، أوّل أيّام شهر رمضان، بظهور سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف بعد الظّهر بالمناطق الغربية للشّمال مع أمطار متفرّقة ثم تشمل آخر النهار وأثناء اللّيل بقية جهات الشّمال ومحليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشّمال الغربي.

و تكون الريح من القطاع الغربي قوية فتدريجيا قوية جدا بالشمال والوسط ومحليا الجنوب حيث تثير الرمال والأتربة كما تتجاوز سرعتها 80 كلم/س في شكل هبات وقوية نسبيا ببقية الجهات.

و البحر شديد الاضطراب فتدريجيا هائج الى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 21 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات وتصل الى 29 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

