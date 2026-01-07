Français
Anglais
العربية
الأخبار

طقس الأربعاء: أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعدّة جهات

طقس الأربعاء: أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعدّة جهات

يكون الطقس اليوم الأربعاء 07 جانفي 2026، باردا مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب تتقلص فاعليتها تدريجيا آخر النهار.

والحرارة في انخفاض ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 9 و 14 درجة وفي حدود 05 درجات بالمرتفعات كما تصل الى 16 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه من المنتظر تسجيل تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية.

وتهب الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق.

والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

484
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

429
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
412
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!
354
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
350
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
340
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
305
الأخبار

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق
298
أخر الأخبار

إرتدادات إستقالة الطبوبي تتواصل..جامعة الأساسي تدخل على الخطّ
278
الأخبار

فنزويلا تُشكّل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة قضية احتجاز الرئيس مادورو
264
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى