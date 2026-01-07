طقس الأربعاء: أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعدّة جهات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يكون الطقس اليوم الأربعاء 07 جانفي 2026، باردا مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب تتقلص فاعليتها تدريجيا آخر النهار.

والحرارة في انخفاض ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 9 و 14 درجة وفي حدود 05 درجات بالمرتفعات كما تصل الى 16 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه من المنتظر تسجيل تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية.

وتهب الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق.

والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

