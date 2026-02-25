Français
Anglais
العربية
الأخبار

طقس الأربعاء 25 فيفري 2026

طقس الأربعاء 25 فيفري 2026

تشير التّوقعات الجوية ليوم الأربعاء 25 فيفري 2026 إلى أجواء مستقرّة نسبيا على كامل البلاد، حيث تكون السّماء مغيمة جزئيا بسحب عابرة بأغلب المناطق.

وتهبّ الرّياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ما يساهم في المحافظة على استقرار نسبي في درجات الحرارة، في حين يكون البحر قليل الاضطراب، وهو ما يلائم مختلف الأنشطة البحرية.

أمّا الحرارة فتتواصل في نفس المستويات المسجّلة خلال الأيام الماضية، حيث تتراوح القصوى عامة بين 20 و25 درجة، لتبقى الأجواء معتدلة ومناسبة لمختلف الأنشطة اليومية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

422
أخر الأخبار

ثورة حقيقية في علاج السرطان: حوار حصري مع الدكتور معز بن علي، التونسي وراء 11 علاجًا ضد السرطان [فيديو]

409
أخر الأخبار

الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]
360
الأخبار

فرنسا : أسوأ سفير لترامب يعاود الكرة… هناك من يُطرَد و هناك تشارلز كوشنر
346
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
329
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..
325
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
313
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
307
أخر الأخبار

رمضان: كيف نُرافق الطفل في أول تجربة صيام له؟ [فيديو]
292
اقتصاد وأعمال

مجموعة QNB تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025
289
الأخبار

العاصمة: استئناف السير العادي للقطارات على خط الأحواز الجنوبية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى