طقس الأربعاء 25 فيفري 2026

تشير التّوقعات الجوية ليوم الأربعاء 25 فيفري 2026 إلى أجواء مستقرّة نسبيا على كامل البلاد، حيث تكون السّماء مغيمة جزئيا بسحب عابرة بأغلب المناطق.

وتهبّ الرّياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ما يساهم في المحافظة على استقرار نسبي في درجات الحرارة، في حين يكون البحر قليل الاضطراب، وهو ما يلائم مختلف الأنشطة البحرية.

أمّا الحرارة فتتواصل في نفس المستويات المسجّلة خلال الأيام الماضية، حيث تتراوح القصوى عامة بين 20 و25 درجة، لتبقى الأجواء معتدلة ومناسبة لمختلف الأنشطة اليومية.

