طقس الإثنين: أمطار غزيرة بهذه المناطق

طقس الإثنين: أمطار غزيرة بهذه المناطق

طقس، الإثنين 9 فيفري 2026، يكون أحيانا كثيف السّحب بالشّمال مع أمطار متفرّقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الشّمال الغربي، فيما تُغشي سحب عابرة السّماء ببقية الجهات.

تهب الرّيح من القطاع الغربي، قوية نسبيا فقوية قرب السّواحل وبالمرتفعات، حيث تتجاوز 60 كلم/س في شكل هبّات ومعتدلة ببقية المناطق.

أمّا البحر فسيكون هائجا بالشّمال، ومضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالسّواحل الشّرقية.

ومن المنتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا.

