طقس الثّلاثاء: تواصل نزول الأمطار بهذه المناطق

يتسم طقس الثلاثاء 17 مارس 2026 بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
وتهب الريح شمالية غربية قوية بالوسط وقرب السواحل الشرقية وقوية نسبيا ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب بالشمال وهائج بالسواحل الشرقية.
أما الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة الشمال والمرتفعات وبين 19 و 24 درجة ببقية الجهات.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب