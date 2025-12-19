طقس الجمعة: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة بعدة مناطق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن طقس اليوم الجمعة سيكون متقلبًا ويتسم بنزول أمطار تشمل أغلب مناطق البلاد، في ظل أجواء شتوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفق المعهد، يكون الطقس كثيف السحب مع نزول أمطار مؤقتًا رعدية، وتكون محليًا غزيرة خاصة بالجنوب والوسط الغربي. ومن المنتظر أن تمتد هذه التقلبات الجوية بعد الظهر وأثناء الليل لتشمل المناطق الشرقية من الوسط والشمال.

أما الرياح فتهب من القطاع الشرقي، وتكون قوية نسبيًا فمحليًا قوية قرب السواحل، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.

ويكون البحر مضطربًا إلى محليًا شديد الاضطراب، ما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية والصيد.

وبخصوص درجات الحرارة، يُسجل انخفاض ملحوظ، حيث تتراوح القصوى بين 9 و13 درجة بالمناطق الغربية، وبين 14 و17 درجة ببقية الجهات.

