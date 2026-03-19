طقس الخميس: سُحب عابرة بأغلب الجهات والحرارة تصل إلى 27 درجة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تكون السماء اليوم الخميس 19 مارس 2026، مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة.

وتتراوح الحرارة القصوى، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، بين 16 و21 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 22 و27 درجة ببقية الجهات.

وتهب الرياح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

والبحر متموج.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



