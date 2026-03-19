طقس الخميس: سُحب عابرة بأغلب الجهات والحرارة تصل إلى 27 درجة

تكون السماء اليوم الخميس 19 مارس 2026، مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة.

وتتراوح الحرارة القصوى، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، بين 16 و21 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 22 و27 درجة ببقية الجهات.

وتهب الرياح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

والبحر متموج.

