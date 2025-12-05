Français
طقس الليلة: أجواء باردة وأمطار رعدية بالشمال والوسط 

يتواصل الطقس، مساء اليوم، أحيانًا كثيف السحب بالشمال والوسط، مع أمطار متفرقة تكون مؤقتًا رعدية ومحليًا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية، في حين تكون السحب عابرة ببقية الجهات.

وتهبّ الرياح من القطاع الشمالي الغربي بالشمال والوسط، ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية قرب السواحل والمرتفعات، ومعتدلة إلى قوية نسبيًا ببقية المناطق، مع إمكانية تجاوز سرعتها 60 كلم/س في شكل هبّات أثناء ظهور السحب الرعدية.

البحر يكون شديد الاضطراب إلى هائج محليًا، مما يستوجب توخي الحذر من قبل البحّارة ومصطافي السواحل.

درجات الحرارة في انخفاض

تتراوح الحرارة ليلاً بين 04 و09 درجات بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وبين 10 و14 درجة ببقية المناطق، في مؤشّر واضح على بداية تأثيرات الشتاء الباردة.

