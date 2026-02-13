Français
طقس الليلة: أمطار رعدية ورياح قوية وبحر شديد الاضطراب

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن طقس الليلة سيتسم بتقلبات جوية ملحوظة في عدد من مناطق البلاد، مع توقعات بنزول أمطار وهبوب رياح قوية خاصة بالمناطق الساحلية والمرتفعات.

أمطار متفرقة ورعدية بالشمال ومحليا الوسط

تكون السماء مغطاة بسحب تتكاثف تدريجيا، مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية أثناء الليل بالشمال، ومحليا بجهات الوسط، في حين تشهد مناطق الجنوب سحبا عابرة دون تغيّرات جوية كبيرة.

رياح قوية تثير الرمال وتخفض مدى الرؤية

تهب الرياح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وكذلك بالجنوب، حيث تتسبب محليا في إثارة الرمال والأتربة، مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. وتكون معتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات.

بحر هائج ودرجات حرارة منخفضة ليلا

يكون البحر شديد الاضطراب فهائجا بمنطقة سرات، ومضطربا إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل. وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 08 و13 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 14 و20 درجة ببقية المناطق، لتصل إلى حدود 23 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

