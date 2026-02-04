طقس الليلة : أمطار متفرقة متوقعة بهذه المناطق 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المرصد التونسي للطقس والمناخ بأن عشية اليوم وخلال اللّيلة، من المنتظر نزول أمطار ضعيفة ومحلية بعدد من مناطق شمال تونس وعلى المرتفعات الغربية.

وأضاف المرصد أن كميات الأمطار قد تكون أحيانا متوسطة في بعض الجهات، خاصة في عين دراهم وبني مطير وطبرقة ونفزة وشتاتة وسجنان، وهي مناطق معروفة بتأثرها السريع بالتقلبات الجوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمطار قد تشمل أيضا الجنوب الغربي وشرق تونس بكميات ضعيفة، غير أن هذا الاحتمال يبقى غير مؤكد، باعتبار أن التساقطات ستكون محلية وقد تهم محطات دون أخرى، حتى وإن كانت داخل نفس الولاية.

ودعا المرصد إلى متابعة تحيينات النشرات الجوية تحسبا لأي تغيرات محتملة في الوضع الجوي خلال الساعات القادمة.

