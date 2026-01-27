Français
مجتمع

طقس الليلة: سحب عابرة وأمطار متفرقة مع رياح قوية وبحر شديد الاضطراب

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس هذه الليلة سيتميّز بظهور سحب عابرة على أغلب المناطق، تتكاثف تدريجيا آخر الليل بالشمال، مع نزول أمطار متفرقة تكون محليا رعدية بأقصى الشمال الغربي.

وتهب الرياح من القطاع الجنوبي الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب، حيث تثير الرمال والأتربة في بعض المناطق، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

ويكون البحر مضطربا، ثم يتدرّج إلى شديد الاضطراب فهائج بالسواحل الشمالية.

أما درجات الحرارة ليلا فتتراوح بين 8 و11 درجة بالمناطق الغربية، وبين 12 و16 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

