طقس الليلة: سحب عابرة وأمطار متفرقة مع رياح قوية وبحر شديد الاضطراب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس هذه الليلة سيتميّز بظهور سحب عابرة على أغلب المناطق، تتكاثف تدريجيا آخر الليل بالشمال، مع نزول أمطار متفرقة تكون محليا رعدية بأقصى الشمال الغربي.

وتهب الرياح من القطاع الجنوبي الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب، حيث تثير الرمال والأتربة في بعض المناطق، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

ويكون البحر مضطربا، ثم يتدرّج إلى شديد الاضطراب فهائج بالسواحل الشمالية.

أما درجات الحرارة ليلا فتتراوح بين 8 و11 درجة بالمناطق الغربية، وبين 12 و16 درجة ببقية الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



