طقس الليلة: سحب قليلة وضباب محلي بالسواحل الشرقية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن طقس هذه الليلة سيكون قليل السحب بأغلب مناطق البلاد، مع إمكانية ظهور ضباب محلي خاصة بالسواحل الشرقية.

وتهبّ الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيًا بخليجي تونس والحمّامات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

أما البحر فيكون متموّجًا إلى محليًا مضطرب بخليجي تونس والحمّامات.

وتتراوح درجات الحرارة ليلًا بين 3 و7 درجات بالمناطق الغربية، وبين 8 و12 درجة ببقية المناطق.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



