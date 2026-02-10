طقس الليلة: سحب كثيفة وأمطار متفرقة بالشمال والبحر شديد الاضطراب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن طقس هذه الليلة سيتسم بظهور سحب عابرة بأغلب مناطق البلاد، تكون أحيانًا كثيفة بالشمال، مع إمكانية نزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية.

رياح قوية نسبياً قرب السواحل

وتهب الرياح من القطاع الغربي، حيث تكون قوية نسبياً إلى قوية قرب السواحل الشمالية، في حين تتراوح شدتها بين الضعيفة والمعتدلة ببقية الجهات.

أما حالة البحر فتكون شديدة الاضطراب بالشمال ومضطربة ببقية السواحل، ما يستوجب الحذر خاصة بالنسبة للأنشطة البحرية.

انخفاض نسبي في درجات الحرارة

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة ليلاً بين 9 و13 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 14 و18 درجة ببقية مناطق البلاد.

وتأتي هذه التقلبات في إطار أجواء شتوية متغيرة، مما يدعو إلى متابعة النشرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



