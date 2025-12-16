Français
Anglais
العربية
مجتمع

طقس الليلة : ضباب كثيف آخر الليل والحرارة بين 7 و14 درجة

طقس الليلة : ضباب كثيف آخر الليل والحرارة بين 7 و14 درجة

يتميّز طقس الليلة بظهور غيّوم جزئيا على أغلب المناطق مع ظهور ضباب محلّي على أغلب المناطق، ويكون كثيفا، خاصّة، بالمناطق الساحلية آخر الليل، وفق توقّعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

أما الرياح فتهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قويّة، نسبيا، قرب السواحل الشمالية، وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

ويكون البحر، عامّة، مضطربا يصبح قليل الإضطراب بخليج قابس بينما تتراوح درجات الحرارة بين 7 و9 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 10 و14 درجة ببقية المناطق.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

559
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

445
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
372
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
342
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
340
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
337
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
337
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
318
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
313
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)
312
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى