طقس الليلة : ضباب كثيف آخر الليل والحرارة بين 7 و14 درجة

يتميّز طقس الليلة بظهور غيّوم جزئيا على أغلب المناطق مع ظهور ضباب محلّي على أغلب المناطق، ويكون كثيفا، خاصّة، بالمناطق الساحلية آخر الليل، وفق توقّعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

أما الرياح فتهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قويّة، نسبيا، قرب السواحل الشمالية، وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

ويكون البحر، عامّة، مضطربا يصبح قليل الإضطراب بخليج قابس بينما تتراوح درجات الحرارة بين 7 و9 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 10 و14 درجة ببقية المناطق.

