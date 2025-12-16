Français
طقس الليلة: ضباب محلي كثيف بالسواحل وحرارة بين 7 و14 درجة

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن طقس الليلة سيكون مغيمًا جزئيًا بأغلب المناطق، مع ظهور ضباب محلي في عدد من الجهات، على أن يكون كثيفًا خاصة بالمناطق الساحلية آخر الليل، ما قد يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المعهد أن الرياح ستهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيًا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

أما البحر فيكون مضطربًا عامة، على أن يصبح قليل الاضطراب بخليج قابس.

وبخصوص درجات الحرارة ليلًا، فمن المنتظر أن تتراوح بين 7 و9 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 10 و14 درجة ببقية المناطق.

ودعا المعهد مستعملي الطريق إلى الانتباه والحذر، خصوصًا في المناطق التي يُتوقع فيها ضباب كثيف، تفاديًا لحوادث المرور بسبب ضعف الرؤية.

مواضيع ذات صلة:

