طقس اللّيلة: أمطار غزيرة بهذه المناطق و الحرارة بين 03 و 11 درجة

يكون طقس الليلة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، أحيانا كثيف السّحب بالشّمال مع أمطار متفرّقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق السّاحلية الشّمالية وسحب عابرة ببقية الجهات.
و تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية.
و البحر هائج بالشمال و خليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل.
في حين تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 07 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 08 و 11 درجة ببقية المناطق.
