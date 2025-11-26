Français
Anglais
العربية
مجتمع

طقس اللّيلة: أمطار غزيرة بهذه المناطق و الحرارة بين 03 و 11 درجة

طقس اللّيلة: أمطار غزيرة بهذه المناطق و الحرارة بين 03 و 11 درجة

يكون طقس الليلة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، أحيانا كثيف السّحب بالشّمال مع أمطار متفرّقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق السّاحلية الشّمالية وسحب عابرة ببقية الجهات.
و تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية.
و البحر هائج بالشمال و خليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل.
في حين تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 07 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 08 و 11 درجة ببقية المناطق.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

404
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

367
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
331
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
318
الأخبار

بقلم رضا الزهروني | المنظومة القيمية والمحيط المدرسي: من السيئ إلى الأسوأ ؟
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
286
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
285
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
276
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى