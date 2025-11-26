طقس اللّيلة: أمطار غزيرة بهذه المناطق و الحرارة بين 03 و 11 درجة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يكون طقس الليلة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، أحيانا كثيف السّحب بالشّمال مع أمطار متفرّقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق السّاحلية الشّمالية وسحب عابرة ببقية الجهات.

و تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية.

و البحر هائج بالشمال و خليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل.

في حين تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 07 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 08 و 11 درجة ببقية المناطق.

