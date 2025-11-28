طقس اللّيلة: أمطار غزيرة و الحرارة تتراوح بين 03 و 11 درجة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يكون طقس هذه الليلة أحيانا كثيف السّحب بالشّمال مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون محليا غزيرة بأقصى الشّمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف محليا بالمناطق السّاحلية الشّرقية مع أمطار متفرقة.

و تكون الريح شمالية غربية قوية قرب السّواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات.

أمّا البحر عامة شديد الإضطراب.

و تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 05 و 11 درجة وتكون في حدود 03 درجات بالمرتفعات.

