طقس اليوم : أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وثلوج مرتقبة بالمرتفعات

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن طقس اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 سيتسم بتقلبات جوية لافتة، تشمل أمطارا رعدية، ورياحا قوية، وانخفاضا في درجات الحرارة، إلى جانب تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية.

أمطار رعدية غزيرة بالشمال ومحليا الوسط

وأوضح المعهد أن السحب ستكون كثيفة بالشمال ومحليا بجهات الوسط، مع نزول أمطار مؤقتا رعدية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية.

كما يُنتظر تساقط البرد بأماكن محدودة، في حين تشهد بقية الجهات سحبا عابرة.

ثلوج مرتقبة بالمرتفعات ليلا

ومن المنتظر أيضا تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية للشمال والوسط أثناء الليل، بالتزامن مع تواصل تأثير الكتلة الهوائية الباردة على أغلب المناطق.

رياح قوية جدا تصل إلى 90 كلم/س

وتهب الرياح من القطاع الشمالي الغربي قوية بأغلب الجهات، وتكون مؤقتا قوية جدا قرب السواحل وبالمرتفعات، حيث تصل سرعتها أحيانا إلى 90 كلم/س في شكل هبات.

البحر شديد الهيجان

ويكون البحر شديد الهيجان بالشمال، وشديد الاضطراب إلى محليا هائج ببقية السواحل، ما يستوجب الحذر خاصة بالنسبة إلى الأنشطة البحرية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا واضحا، حيث تتراوح القصوى بين 10 و14 درجة بالشمال، ولا تتجاوز 8 درجات بالمرتفعات، فيما تكون بين 15 و21 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 23 درجة بالجنوب الغربي.

دعوة إلى اليقظة

وتفرض هذه التقلبات الجوية درجة عالية من الحذر، خاصة مع شدة الرياح، وغزارة الأمطار، واحتمال تساقط البرد والثلوج في بعض المناطق.

