طقس اليوم: أمطار رعدية متفرقة شمالا ووسطا مع تراجع طفيف في الحرارة

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 سيتميز بأجواء أحيانا كثيفة السحب خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية، مع نزول أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية، لتشمل محليا بقية مناطق الشمال والوسط، في حين تتواصل السحب العابرة ببقية الجهات.

ومن المنتظر أن تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب. وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، بينما تتراوح سرعتها بين الضعيفة والمعتدلة ببقية المناطق.

أما حالة البحر، فتكون مضطربة بالسواحل الشرقية، وقليلة الاضطراب إلى مضطربة بالشمال، وهو ما يستوجب الحذر بالنسبة إلى الأنشطة البحرية والصيد.

وبخصوص درجات الحرارة، أشار المعهد إلى تسجيل تراجع طفيف بالشمال والوسط، في مقابل استقرار نسبي بالجنوب.

وتتسم الحالة الجوية عموما، اليوم، بتقلبات محدودة تشمل أساسا المناطق الشمالية والوسطى، مع بقاء الطقس أقل اضطرابا ببقية أنحاء البلاد.

