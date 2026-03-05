طقس اليوم : أمطار رعدية منتظرة تشمل تدريجيا مختلف الجهات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ طقس اليوم الخميس 5 مارس 2026 سيتميّز بضباب محلي خفيف خلال الفترة الصباحية، ثمّ يكون الطقس مغيما جزئيا ليتحوّل تدريجيا إلى كثيف السحب بالمناطق الغربية، مع نزول أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية.

وأضاف المعهد أنّ هذه الأمطار ستشمل تدريجيا بقية الجهات أثناء الليل، وقد تكون محليا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

وفي ما يتعلق بالرياح، أوضح المعهد أنّها تهبّ من القطاع الجنوبي الشرقي، وتكون قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، على أن تتقوّى أثناء ظهور السحب الرعدية.

أمّا البحر، فسيكون متموجا بخليج قابس وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

وبخصوص الحرارة، أشار المعهد إلى أنّها في انخفاض، وتتراوح القصوى بين 15 و19 درجة بالشمال وبالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية، وبين 20 و25 درجة ببقية الجهات.

