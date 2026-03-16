طقس اليوم: أمطار غزيرة والحرارة بين 12 و20 درجة

يتميّز طقس اليوم الإثنين 16 مارس 2026، بسحب كثيفة بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل المناطق الشرقية وتكون غزيرة خاصة بجهة الشمال الغربي مع تساقط محلي للبرد.

وتكون الريح شمالية غربية قوية فقوية جدا قرب السواحل والمرتفعات وقوية نسبيا ببقية المناطق، والبحر شديد الاضطراب فهائج.

وأفاد المعهد الوطني للرّصد الجوي، بأن درجات الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 15 و20 درجة وفي حدود 12 درجة بالمرتفعات.

