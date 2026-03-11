Français
Anglais
العربية
الأخبار

طقس اليوم: أمطار متفرّقة والحرارة بين 14 و25 درجة

طقس اليوم: أمطار متفرّقة والحرارة بين 14 و25 درجة

يتميز طقس اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، بضباب محلي في الصباح ثمّ سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الشّرقية للوسط والجنوب مع أمطار متفرّقة و محليا رعدية ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر المناطق الغربية.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة بالشّمال والوسط والجنوب الشّرقي وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 21 و25 درجة ببقية المناطق.

والريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

430
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور

381
أخر الأخبار

مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]
371
الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع أعداد قتلاه منذ بدء الحرب مع ايران الى 8 جنود
339
الأخبار

تونسيون عالقون في قطر: آخر التطورات بخصوص تأشيرات العبور نحو السعودية
338
أخر الأخبار

منور الصغير يكشف أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم الحمراء و يؤكّد أن آخر إحصاء للقطيع كان سنة 2004-2005[فيديو]
334
الأخبار

رسميًا: إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة دي 17
318
أخر الأخبار

الهنتاتي: تونس معنية خلال هذا الاسبوع و بداية الاسبوع القادم بمنخفض جوي [فيديو]
298
الأخبار

غارات إسرائيلية متزامنة على طهران وأصفهان وجنوب إيران
297
اقتصاد وأعمال

وزير الفلاحة يطلع على عدد من المشاريع الفلاحية بالقيروان
293
الأخبار

الأمن التونسي يوقف أحد أخطر عناصر مافيا ”لاكامورا” الإيطالية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى