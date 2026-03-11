طقس اليوم: أمطار متفرّقة والحرارة بين 14 و25 درجة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتميز طقس اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، بضباب محلي في الصباح ثمّ سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الشّرقية للوسط والجنوب مع أمطار متفرّقة و محليا رعدية ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر المناطق الغربية.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة بالشّمال والوسط والجنوب الشّرقي وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 21 و25 درجة ببقية المناطق.

والريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

