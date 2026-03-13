طقس اليوم: أمطار مُتفرّقة والحرارة تتراوح بين 15 و23 درجة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتميّز طقس اليوم الجمعة 13 مارس 2026، بظهور ضباب محلي في الصّباح مع سحب أحيانا كثيفة بالمناطق السّاحلية الشّمالية مرفوقة بأمطار متفرقة ثمّ تشمل بعد الظّهر بقية جهات الشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون مؤقتا رعدية.

وتتراوح الحرارة القصوى، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، بين 15 و19 درجة بالمناطق السّاحلية والمرتفعات وبين 20 و23 درجة ببقية الجهات.

وتهبّ الرّياح شمالية غربية بالشّمال والوسط ومن القطاع الشّرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السّواحل الشّمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

والبحر مضطرب فشديد الإضطراب بالشّمال ومتموج ببقية السواحل.

