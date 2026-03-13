Français
Anglais
العربية
الأخبار

طقس اليوم: أمطار مُتفرّقة والحرارة تتراوح بين 15 و23 درجة

طقس اليوم: أمطار مُتفرّقة والحرارة تتراوح بين 15 و23 درجة

يتميّز طقس اليوم الجمعة 13 مارس 2026، بظهور ضباب محلي في الصّباح مع سحب أحيانا كثيفة بالمناطق السّاحلية الشّمالية مرفوقة بأمطار متفرقة ثمّ تشمل بعد الظّهر بقية جهات الشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون مؤقتا رعدية.

وتتراوح الحرارة القصوى، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، بين 15 و19 درجة بالمناطق السّاحلية والمرتفعات وبين 20 و23 درجة ببقية الجهات.

وتهبّ الرّياح شمالية غربية بالشّمال والوسط ومن القطاع الشّرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السّواحل الشّمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

والبحر مضطرب فشديد الإضطراب بالشّمال ومتموج ببقية السواحل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

269
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

246
الأخبار

تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران
244
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
240
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
235
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
225
الأخبار

محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الاوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط
206
الأخبار

الكشف عن موعد عودة مبابي من الإصابة
205
أخر الأخبار

مشاكل الخصوبة لدى الرجال.. طبيب يكشف أبرز الأسباب والعوامل الخفية [فيديو]
203
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
203
اقتصاد وأعمال

إغلاق مضيق هرمز: صدمة كبرى في سوق الغاز العالمي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى