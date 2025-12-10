Français
طقس اليوم الأربعاء : ضباب محلي وأمطار منتظرة آخر النهار

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأنّ طقس اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 سيتميّز ببعض التقلبات الجوية، حيث يتكوّن ضباب محلّي كثيف في الساعات الأولى من الصباح بعدد من المناطق، ممّا يستوجب المزيد من الحذر عند السياقة.

ويتوقع أن يكون الطقس مغيّمًا جزئيًا على كامل أنحاء البلاد، ليتحوّل تدريجيًا بعد الظهر إلى كثيف السحب، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب في مرحلة أولى، ثم تشمل المناطق الساحلية الشرقية أثناء الليل.

الرياح ستكون من القطاع الجنوبي، ضعيفة فمعتدلة عموماً، قبل أن تتقوى نسبيًا في آخر النهار قرب السواحل الشمالية.

أما البحر فسيكون قليل الاضطراب، ليتحول تدريجيًا إلى مضطرب بالشمال خلال الفترة المسائية.

وفي ما يتعلّق بالحرارة، فهي ستشهد استقرارًا نسبيًا، وتتراوح الدرجات القصوى عامةً بين 15 و20 درجة في أغلب الجهات.

مواضيع ذات صلة:

