طقس اليوم الأربعاء

يتميز طقس اليوم الاربعاء بضباب محلي خلال الفترة الصباحية، يليه سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجياً في المناطق الغربية للوسط والجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار متفرقة ذات صبغة رعدية مؤقتة.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً، حيث تتراوح القصوى عامة بين 16 و21 درجة، في حين لا تتجاوز 13 درجة بالمناطق المرتفعة.

وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبياً قرب السواحل وبالجنوب، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة محلياً، بينما تبقى ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

أما البحر فيكون قليل الاضطراب في البداية ليتحول تدريجياً إلى مضطرب.

